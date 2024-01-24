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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

البحيري يفتتح أسبوع الموضة الفرنسي بـ"ديفيليه".. صور

صدى البلد

تألق مصمم الأزياء المصري العالمي هانى البحيرى فى إفتتاح فعاليات أسبوع الموضة الفرنسي ب "ديفيليه" مبهر لصيف وربيع 2024 بمشاركة أهم صناع الموضة العالمية من ال "هوت كتيور"شانيل وديور وسان لورا وجوتشى وايلي صعب وحضور السفير المصرى علاء يوسف وحرمه وعدد كبير من صناع ومشاهير السينما العالمية.

وقدمت سواريهات وفساتين زفاف البحيري في أسبوع الموضة 30 عارضة أزياء فرنسية بلمسات خبير التحميل مصطفي الصغير نجل شريك مشوار البحيري الراحل العالمي محمد الصغير.

 

يأتى ديفيليه البحيرى فى اسبوع الموضة الفرنسي عقب مشاركته بعرض أزياء فرعوني فى الدورة الأولى ل"قمة بريكس للموضة العالمية" التي أقيمت منذ أيام قليلة بالعاصمة الروسية موسكو و الذي يدعم تعزيز الأهداف الاقتصادية والتجارية لدول مجموعة البريكس فيما يخص صناعة الموضة العالمية.

 

وكان البحيري قد شارك في 2023 بأول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى  حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق و الصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية  للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة  دينا طارق بطلة العالم فى السباحة و الجمباز و كرة تنس الأرضى  بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

واعلن البحيري خلال الملتقى تبنيه لجميع ملابس واطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية .

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021  أون لاين  نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان   الى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية  التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.


كما انفرد " البحيري" للعام الثالث على التوالى  بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" .

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