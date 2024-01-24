الرئيس التونسي يصدر قرارا بتعيين أعضاء جدد بالحكومة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا جديدا اليزم الأربعاء، بتعيين 3 وزراء جدد بالحكومة، في محاولة لتعزيز العمل الحكومي، بهدف الخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيان للرئاسة، كلّف سعيد، فريال الورغي حرم السبعي بتولي حقيبة وزيرة الاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي تمت إقالته منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بسبب تمسكه بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي يرفضها الرئيس.

كما تم تعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، خلفا للوزيرة لنائلة نويرة القنجي التي أقيلت منذ شهر مايو من العام الماضي، وعيّن لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني خلفا لنصرالدين السهيلي المقال منذ شهر فبراير 2023.

فيما عين "سعيد " سمير عبد الحفيظ كاتبا للدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما وقع تكليف وائل شوشان كاتبا للدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلفا بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد كاتبا للدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفا بالشركات الأهلية.