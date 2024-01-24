زفيريف يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإقصاء ألكاراز

نجح الألماني ألكسندر زفيريف بالإطاحة بالمصنف الثاني عالميًا كارلوس ألكاراز، بعد التغلب عليه في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الأربعاء.

وحسم زفيريف، المصنف السادس على البطولة، المباراة بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-1) و(6-3) و(6-7) و(6-4)، وذلك في غضون 3 ساعات و5 دقائق.

وبحسب أرقام "أوبتا"، وصل زفيريف إلى نصف النهائي السابع في مسيرته ببطولات الجراند سلام، ليتخطى مايكل ستيتش ويصبح ثاني أكثر ألماني وصولًا إلى هذا الدور خلف بوريس بيكر (18) في العصر الحديث.

وحقق زفيريف أول انتصار له أمام أحد المصنفين الخمسة الأوائل عالميًا في الجراند سلام، بعدما خسر جميع المباريات العشر السابقة.

ووصل زفيريف إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2020، ويصطدم يوم الجمعة بالروسي دانيل ميدفيديف الذي يتأخر أمامه في المواجهات المباشرة (7- 11) ولكن المواجهة المقبلة ستكون الأولى بينهما في الجراند سلام.

وقال زفيريف في تصريحات بأرض الملعب عقب نهاية المباراة: "كنت أواجه واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، في آخر عامين تواجد بثبات سواء في التصنيف الأول أو الثاني، كما أنه توج بلقبين في الجراند سلام".

وأضاف: "بدأت في التفكير مع التقدم (6-1) و(6-3) و(5-2)، نحن جميعًا بشر، ومن دواعي شرفي مواجهة لاعب مثله، عند الاقتراب من الفوز يبدأ المخ في التفكير وهذا لا يساعد، أنا سعيد لتخطي ذلك في النهاية، قاتلت بصورة جيدة في المجموعة الرابعة، ولم أترك المباراة