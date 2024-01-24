غادة طلعت بعد مشاركتها في حفل عيد الشرطة: «سعادتي كبيرة وأشعر بالفخر»

عبّرت الفنانة غادة طلعت عن سعادتها بالمشاركة اليوم في حفل عيد الشرطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكملت: " أشعر بالفخر لوقوفي أمام رئيس جمهورية مصر العربية، وسعادتي كبيرة جدًا.



وسعدت لتفاعل الرئيس السيسي مع المشاهد لصعوده على المسرح لتحية الفنانة سميحة أيوب لفتة جميلة جدًا، هذا بجانب حرصه على دعمنا وإعرابه عن إعجابه بالعمل.

وعن مشاركتها في العرض قالت: "قدمت شخصية حقيقية لسيدة شهيرة من "بيت الشاعر " وعُرفت بمساعدتها لرجال المقاومة والشرطة ضد العدوان، لدرجة أن بيتها أطلق عليه "بيت السلام"، وخلال الأحداث استشهد على يدها وفي منزلها واحد من أبطال الشرطة المصرية إسماعيل على العرابي.



بجانب المشاركة في سرد قصة بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم وهو أحد الأبطال الذي استشهد أثناء حمايته للكنيسة من تفجيرات إرهابية ونجح بالفعل في حماية المصليين ولكنه استشهد، العمل من إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

ولفتت الفنانة غادة طلعت الأنظار في مسلسل الاختيار 2 بشخصية أم إبراهيم زوجة إرهابي رابعة العدوية.

وشاركت مؤخرا في عدة أعمال من بينها الفتوة بطولة النجم ياسر جلال والمشوار بطولة النجم محمد رمضان وستهم بطولة روجينا وجت سليمة بطولة دنيا سمير غانم.