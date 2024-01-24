عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأردن يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم آسيا قبل مواجهة البحرين

منتخب الأردن
منتخب الأردن

نجح منتخب الأردن في حسم تأهله رسميا لثمن نهائي كأس آسيا، قبل مباراته غدا أمام البحرين.

وتأهل منتخب الأردن كأفضل ثالث بأسوأ الأحوال، لكنه في حال تعادله غدا مع البحرين أو فوزه، فإنه سيكون مرشحا ليكون وصيفا للمجموعة الخامسة.

وقد يتأهل النشامى من موقع الصدارة في حال تعثر كوريا الجنوبية أمام ماليزيا في لقائهما غدا.

وجاء تأهل الأردن وكوريا الجنوبية، بعد خسارة إندونيسيا اليوم الأربعاء أمام اليابان 1-3 ضمن المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وتأهل عن المجموعة الأولى قطر وطاجيكستان، وعن المجموعة الثانية أستراليا وأوزبكستان، إلى جانب سوريا كأفضل ثالث.

وفي المجموعة الثالثة تأهلت إيران والإمارات فيما حصدت فلسطين بطاقة العبور كأفضل ثالث.

وفي المجموعة الرابعة حصدت إندونيسيا "3 نقاط"، رغم خسارتها أمام اليابان ٣-1 لكن حظوظها في التأهل تبقى قائمة في حال خسارة البحرين "3 نقاط" بنتيجة كبيرة أمام الأردن، أو في حال تعثر عمان "نقطة واحدة" وقيرغيزستان "دون نقاط"، بالتعادل في المجموعة السادسة.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل أول وثاني كل مجموعة للدور المقبل إلى جانب 4 منتخبات حصلت على أفضل ثالث في المجموعات الست.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

زفيريف يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإقصاء ألكاراز

اليابان تبلغ ثمن نهائي أمم آسيا بالفوز على إندونيسيا

العراق يفوز على فيتنام ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بأمم آسيا

ثالث الضحايا| كوت ديفوار تقيل المدير الفني للمنتخب الفرنسي جيان لويس جاسكيه

بليغ أبو عايد: فيتوريا غير قادر على التعامل مع لاعبي مصر

وليد الحديدي: يجب استبعاد حجازي وحمدي فتحي من تشكيل منتخب مصر الأساسي

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

أبو مسلم: منتخب مصر لديه أزمة دفاعية واضحة

ترشيحاتنا

"أنا يهـ ودي طموح".. إيلون ماسك يعتذر عن معاداة السامـ ية

دعاء البرد الشديد.. نزه قلبك في رياض الأعمال الصالحة

بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

قالوله مفيش كورة تاني.. طـ.فل يقفز من الرابع في التجمع الخامس| ما القصة؟

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ