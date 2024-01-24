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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: نفخر دائمًا بتفاني وإخلاص رجال الشرطة المصرية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثاني والسبعين، وحلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة ٢٥ يناير.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى ٢٥ يناير، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي نعتز بها جميعًا، والتي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة المصرية الأوفياء، ودورهم الوطني في حماية أمن بلادنا والمصريين، ونحن نفخر دائمًا بتفاني وإخلاص رجال الشرطة المصرية، ومجهودات جميع أجهزة الشرطة الدائمة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر الغالية".

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى السادة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

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