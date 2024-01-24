بلجيكا تعلن إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية

أعلنت السلطات البلجيكة، اليوم الأربعاء، إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية.

وقالت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر بعد أن أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لهذه الخطوة: “بلجيكا تؤكد اليوم مشاركتها في مهمة أوروبية في البحر الأحمر بالفرقاطة لويز ماري”.

وأضافت أن المهام الرئيسية للمهمة 'ستكون ضمان الاستطلاع البحري في المنطقة ومرافقة السفن التجارية وحماية السفن من الهجمات المحتملة'، مضيفة أن 'الغرض الوحيد لهذه العملية سيكون دفاعيا لضمان أمن العبور في منطقة البحر الأحمر'. خليج عدن ومضيق باب المندب”.

وقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعما مبدئيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنشاء مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، والتي هددت ممرات السفن التجارية الدولية الرئيسية.