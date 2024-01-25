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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يوتيوبر يربح 250 ألف دولار بسبب مقطع فيديو

يوتيوبر يربح 250
يوتيوبر يربح 250 ألف دولار بسبب مقطع فيديو

فاجأ اليوتيوبر الشهير جيمي دونالدسون، المعروف بـ "Mr Beast"، المجتمع الرقمي بنشر فيديو واحد على منصة التدوينات القصيرة "إكس"، حيث تمكن من جني أكثر من 250 ألف دولار. يأتي هذا الحدث في سياق إطلاق برنامج جديد لمشاركة الإيرادات من الإعلانات على منصة "إكس"، التي تمتلكها إيلون ماسك، مالك تويتر ورجل الأعمال الملياردير.

"Mr Beast" البالغ من العمر 27 عامًا أكد أن هذه التجربة فاقت توقعاته، حيث استفاد بشكل لا يصدق من البرنامج الجديد الذي يهدف إلى تشجيع المبدعين على نشر محتوى عالي الجودة على "إكس". وفي تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية، أعرب عن إعجابه بقدرة الأشخاص الأكثر تأثيرًا على جني الملايين من خلال محتواهم على المنصة.

وقد أعلن "دونالدسون" عن قراره منح بعض المتابعين مكافأة قدرها 25 ألف دولار، معلنًا ذلك بعد تحقيق أرباح هائلة. يشير اليوتيوبر إلى أنه سيختار عشرة أشخاص عشوائيين لمكافأتهم، وذلك كجزء من استراتيجيته لتشجيع المشاركة والتفاعل.

"Mr Beast" نشر لقطة شاشة تظهر أرباح الفيديو الذي نشره على "إكس"، حيث بلغت 263,655 دولار. كان المحتوى يتعلق بتجربة العديد من السيارات الفاخرة وحقق أكثر من 160 مليون مشاهدة.

على الرغم من الإثارة الكبيرة التي خلقها هذا الحدث، أعرب "دونالدسون" عن تحفظه بشأن قدرة إيرادات "إكس" على تمويل إنتاج محتوى ذي ميزانية عالية، مشيرًا إلى التحديات المالية التي قد تواجه المبدعين على المنصة.

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