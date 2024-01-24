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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول عالدكة| الجزيري يقود تونس أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم

صدى البلد

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج لمواجهة جنوب أفريقيا على ملعب كوروجو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم، المقامة في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب تونس خلال المواجهة إلى حصد أول 3 نقاط له في كان 2023، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام ناميبيا، ثم التعادل في الجولة الثانية أمام مالي.

وتعد هذه المواجهة السابعة التي تجمع المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معا في 6 مباريات من قبل، وفاز كل منهما في 3 مباريات.

وضم تشكيل تونس كلا من:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.

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