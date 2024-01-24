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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة| ريال مدريد يتعاقد مع صفقة جديدة

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في التعاقد رسميا مع لاعب جديد في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي كستلون، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا، انتقال لاعبه جيريمي دي ليون إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي.

ويبلغ جيرمي دي ليون 19 عاما، ويتميز في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

ووقع دي ليون عقدا مع ريال مدريد لمدة موسمين ونصف، حيث من المقرر أن ينتهي ارتباطه بالنادي الملكي في يونيو 2026.

وأصبح بذلك دي ليون أول لاعب من بورتوريكو في تاريخ الميرنجي، وسيبدأ مسيرته مع فريق الشباب بالملكي.

ويمثل جيرمي دي ليون المنتخب الأول لبورتوريكو الذي يلعب في بطولة الكونكاكاف.

وكان دي ليون قد حصل على عرضين آخرين من الدوري الإسباني، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

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