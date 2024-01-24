غير متورط في شراء الحكّام.. تقارير: براءة برشلونة بقضية «نيجريرا»

متهم بمنح أموال للحكام للتلاعب بالمباريات

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن القاضي خواكين أجيري، المسؤول عن محاكمة برشلونة في قضية نيجريرا، يرى أن النادي الكتالوني غير متورط في الفساد الرياضي.

وكان برشلونة يواجه اتهامات بمنح أموال سرية إلى الحكام من أجل التلاعب بنتائج المباريات.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الاستنتاجات التي قدمها القاضي خواكين أجيري بشكل رسمي، وهي أن برشلونة غير متورط في شراء الحكام، أو التلاعب في النتائج أو أي شيء من هذا القبيل.

وأشارت إلى أن القاضي توصل إلى عدم وجود دليل على أن برشلونة يمكن أن يؤثر عن طريق حكم سابق لتحقيق نتائج أفضل، وذلك بعد فحص جميع السجلات المصرفية.

وأوضحت أن القاضي سيواصل التحقيق في القضية بسبب وجود شبهة تهرب ضريبي فقط من جانب برشلونة، وليس فساد رياضي.

وكان برشلونة اعترف بالمدفوعات وأنه قدم الكثير من الأموال إلى خوسيه إنريكي نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بالليجا، نظير تقديم خدمات استشارية.