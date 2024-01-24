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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل في قضية العنصرية ضد جونيور لاعب ريال مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

قضت محكمة في بالما دي مايوركا بإسبانيا، بحفظ قضية الإهانات العنصرية الموجهة إلى لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في واقعة تعليق لافتة في حانة يرتادها أنصار ريال مايوركا.

وبحسب صحيفة "Ultima Hora"، خلصت القاضية المسؤولة إلى أنه "لم يتم إثبات هوية الشخص أو الأشخاص الذين وضعوا اللافتات" عند مدخل الحانة التي يجتمع بها عادة أعضاء مجموعة من الأولتراس.

وتعود الأحداث إلى 25 مايو الماضي، قبل مباراة مايوركا وفالنسيا، وكانت اللافتات تحمل رسائل عنصرية وكراهية ضد فينيسيوس ورئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس.

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