أردوغان : ندعم إيران في مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهته

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم إيران في مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهته.

وجاء ذلك خلال ، مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين التركي والإيراني في أنقرة.

وقال أردوغان، أن فلسطين تمثل القضية المركزية بالنسبة إلى تركيا وإيران، مؤكداً أنهم ناقشوا سياسات إسرائيل غير الإنسانية واتفقوا على ضرورة العمل لوقفها فوراً.



قال أردغان أنه بحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون بين البلدين والحرب في غزة وقضايا مشتركة، مضيفاً أنهم وقّعوا 10 اتفاقيات جديدة تعزز التعاون بين تركيا وإيران.



واجتمع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة التركية.

وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنقرة بعد تأجيلها مرتين، الأولى نهاية نوفمبر، ثم مطلع الشهر الجاري، زيارة رسمية إلى أنقرة، وأجرى محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلف الأبواب المغلقة، قبل أن يرعى الجانبان الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي.

وعلى الرغم من إعلان الجانبين الإيراني والتركي عزم الرئيسين رئيسي وأردوغان صياغة ردّ مشترك بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وبحث التصعيد في الشرق الأوسط، فإن تركيبة الوفد الإيراني المرافق تشير إلى أن التعاون الاقتصادي يطغى على الأجندة المدرجة على جدول المباحثات.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عن وضع الجانبين الإيراني والتركي النقاط على حروف مذكرات تفاهم عديدة، جُلها في الاقتصاد والنقل والتجارة، مؤكدا نمو المبادلات التجارية بين الجانبين بنسبة 40% خلال العامين الماضيين.