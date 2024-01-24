الصينية كينوين تشنغ تتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أكملت الصينية كينوين تشنغ، المصنفة الثانية عشرة عالميا، اليوم الأربعاء، عقد اللاعبات المتأهلات إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي السيدات ضمن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لهذا العام، بعد فوزها على الروسية آنا كالينسكايا بمجموعتين لواحدة.

ففي آخر مباريات الدور ربع النهائي، نجحت تشنغ في تحويل تأخرها بالمجموعة الأولى أمام كالينسكايا إلى فوز بواقع (6 / 7 و6 / 3 و6 / 1)، في مباراة استمرت ساعتين و20 دقيقة.

وستلتقي تشنغ في الدور نصف النهائي مع الأوكرانية ديانا ياستريمسكا المتأهلة بدورها، في وقت سابق اليوم، على التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين دون مقابل، بواقع (6 / 3 و6 / 4).

وستجمع المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي البيلاروسية أرينا سبالينكا، المصنفة الثانية، مع الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الرابعة.