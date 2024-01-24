مفاجأة.. الزمالك يحصل على توقع لاعبين من نادٍ كبير وشعبي بالانتقالات الشتوية

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي أولي صفقات الزمالك بعد توقيع 2 من نجوم ناد كبير وشعبي في الانتقالات الشتوية .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مفاجأة كبيرة.. أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك نجح في الحصول على توقيع 2 لاعيبه من نجوم ناد كبير وشعبي".



وكان قد تلقى نادي الزمالك خسارة أمام أم صلال القطري 0-2 اليوم الأربعاء، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية، في أبوظبي.

وسجل ثنائية أم صلال مشعل الشمري وكنجي جويل، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يتلقى الهزيمة الثانية

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية في البطولة بعد خسارته أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3.