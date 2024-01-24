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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب مصر| الكشف عن المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023

كاف
كاف

تم الكشف عن المنتخبات التي ستشارك في بطولة كرة القدم (رجال وسيدات) للألعاب الإفريقية أكرا 2023.

بالنسبة لفئة الرجال، قررت اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، أن المنتخبات الثمانية التي نشطت ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، مصر 2023، توتال إنيرجيز، وكذلك البلد المضيف، غانا، هي المنتخبات المتأهلة إلى المنافسة.

سيتم اعتماد نفس الفئة العمرية التي تم اعتمادها خلال كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، مصر 2023، توتال إنيرجيز.

المنتخبات التي ستشارك هي البنين، كونغو، غامبيا، غانا، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، تونس، أوغندا.

بالنسبة لفئة السيدات، فإن المنتخبات التي شاركت في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022، هي المنتخبات المتأهلة إلى دورة لألعاب الإفريقية، أكرا 2023.

المنتخبات الثمانية المتعلقة بفئة السيدات هي غانا، الكاميرون، إثيوبيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، تنزانيا وأوغندا.

وستقام دورة الألعاب الإفريقية، أكرا 2023، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 24 مارس 2024 في العاصمة الغانية أكرا.

تُوج في النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في المغرب، الرباط، عام 2019، منتخب بوركينافاسو في فئة الرجل، ومنتخب نيجيريا في فئة السيدات، بالميدالية الذهبية.

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