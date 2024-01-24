نداء عاجل لـ حظر الحرس الثوري الإيراني أمام أدلة تورطه بالإرهاب الدولي

في أعقاب الضربات البريطانية والأمريكية على أهداف الحوثيين في اليمن، تجري الآن حملة متجددة لحكومة المملكة المتحدة لحظر الحرس الثوري الإيراني. وتشكل الضربات، التي تهدف إلى إضعاف قدرة الجماعة على استهداف الشحن في البحر الأحمر، جزءًا من جهود دبلوماسية أوسع لتحقيق السلام في اليمن الذي مزقته الحرب.

ووفقا لإفتتاحية صحيفة تليجراف، إن ادعاء الحوثيين بإطلاق الصواريخ تضامنا مع الفلسطينيين في غزة يتم رفضه باعتباره مبررا زائفا لانتهاك صارخ للقانون الدولي. وتؤكد ضرورة الإبقاء على طرق التجارة مفتوحة الحاجة إلى زيادة المشاركة العالمية، مع غياب ملحوظ من اللاعبين الرئيسيين مثل فرنسا وألمانيا والصين واليابان.

إن العامل المشترك الكامن وراء الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط والخليج هو إيران. ومن خلال رعاية حماس والحوثيين، تنخرط إيران في حرب بالوكالة ضد إسرائيل والغرب من خلال هذه الجماعات، مع نوايا مماثلة تجاه حزب الله في لبنان.

وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على تورط الحرس الثوري الإيراني في أنشطة شائنة، بما في ذلك الخطب المعادية للسامية التي ألقيت في لندن والتباهي بتدريب حماس على شن هجمات في إسرائيل، فإن حكومة المملكة المتحدة لم تحظر الجماعة بعد. وأثارت صلات التنظيم بمؤامرات اختطاف واغتيال في بريطانيا تساؤلات ملحة حول تأخر اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحرس الثوري الإيراني.

وأثناء خطاب ريشي سوناك أمام مجلس العموم، أقر بأن الحظر المحتمل للجماعة الإيرانية كان قيد النظر، ولكن لم يتم الإعلان عن أي حظر رسمي. وتتزايد الدعوة لحظر الحرس الثوري الإيراني مع تزايد المخاوف بشأن دوره في دعم الإرهاب الدولي وزعزعة استقرار المنطقة.