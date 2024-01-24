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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تنفي مسئوليتها عن تأخير المساعدات لغزة وتتهم إسرائيل بتعمد تشديد الخناق

صدى البلد

 

رداً على الادعاءات التي تشير إلى تسبب مصر في تأخير تسليم المساعدات إلى غزة، نفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة تسبب مصر في أي تأخيرات وألقي اللوم على إسرائيل. 

وأشار الرئيس السيسي بأصابع الاتهام إلي إسرائيل بتعمد تشديد الخناق على سكان غزة للاستفادة من إطلاق سراح الرهائن.

 

ودحض الرئيس السيسي فكرة إعاقة مصر للمساعدات خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية قائلا: "إذا كنت أنا السبب في عدم إدخال رغيف الخبز إلى غزة فكيف أواجه الله؟". ويؤكد أن معبر رفح يظل مفتوحا 24 ساعة يوميا، لكنه يشير إلى التحديات الإجرائية من الجانب الإسرائيلي كسبب للتأخير في تسليم المساعدات.

 

ويؤكد الرئيس أن مصر سهلت دخول ما يقرب من 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا قبل النزاع، وهو رقم تعارضه الأمم المتحدة قليلًا، حيث تقدره بنحو 500 شاحنة يوميًا.

 

وفي الوقت نفسه، تؤكد إسرائيل على الحاجة إلى عمليات التفتيش الأمني كشرط أساسي.  

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