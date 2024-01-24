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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر سفيرة واشنطن.. رسالة عاجلة من الحكومة الأمريكية إلى رئيس وزراء العراق

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل  مساء اليوم الأربعاء السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، حيث تسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيتم  دراسة هذه المذكرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً.

وكان رئيس دائرة أوروبا في الخارجية العراقية  السفير حيدر منصور العذاري، استقبل اليوم الأربعاء  سفير بعثة الناتو لدى العراق  رونالد سونيمانس لمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، في مبنى الوزارة ببغداد.

أشاد السفير حيدر العذاري بالتعاون بين العراق وحلف الناتو، مؤكداً على أن العراق يسعى للتعاون مع الحلف في مجال التدريب والتسليح والتجهيز في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق ودول التحالف تماشياً مع مخرجات لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولنبيرغ على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الدورة الـ 54، ‏ مشدداً على ان استقرار الشرق الأوسط مرتبط باستقرار العراق الذي يلعب دوراً محورياً في هذه المنطقة.

من جانبه، أشاد  سونيمانس بجهود الحكومة العراقية الحالية في تحقيق الاستقرار والتنمية التي يشهدها العراق اليوم والتي تعد رسالة إلى دول العالم باستقرار الوضع العام في العراق.

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