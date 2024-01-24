إيران توافق على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

في اجتماع عقد مؤخراً بين زعيمي إيران وتركيا، أعرب البلدان عن التزامهما المشترك بتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. وعقد الاجتماع في أنقرة، حيث ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استراتيجيات إنهاء ما وصفوه بالهجمات الإسرائيلية "غير الإنسانية" على غزة.

وتركيا، على النقيض من حلفائها الغربيين، كانت صريحة في انتقادها للهجوم الإسرائيلي على غزة ولا تصنف حماس على أنها جماعة إرهابية. وفي الوقت نفسه، تقود إيران "محور المقاومة"، وهو تحالف يضم حماس وحزب الله والحوثيين.

وعلى الرغم من اختلاف مواقفهما، أكدت كل من إيران وتركيا رغبتهما المتبادلة في منع توسع الصراع. وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي بعد اللقاء: "اتفقنا على أهمية الامتناع عن الخطوات التي من شأنها أن تزيد من تهديد أمن واستقرار منطقتنا".

كما انتهز الرئيس أردوغان الفرصة لانتقاد الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على أهداف الحوثيين في اليمن، وأدانها باعتبارها استخدامًا غير متناسب للقوة. من الجدير بالذكر أن تركيا وإيران، اللتين كانت لهما علاقات وخلافات معقدة تاريخياً، خاصة حول الحرب الأهلية السورية، تظهران الآن جبهة موحدة سعياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي.