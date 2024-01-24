الاتحاد السعودي: بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية من أقوى البطولات..وصالة حسن مصطفى "عالمية"

كشف خالد المطيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتنس الطاولة، أن المنتخب السعودي استعد جيدا للمشاركة في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تقام بمصر في الفترة من 24 حتى 27 يناير الجارى، بالدخول فى معسكرات داخلية وخارجية.

وقال المطيري - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - إن منتخب السعودية دخل في معسكر بالرياض لمدة أسبوعين، وتلاه معسكر بالقاهرة مقسم إلى أسبوع بالمركز الاولمبي بالمعادي، وأسبوع بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر، حيث إقامة منافسات البطولة.

وأضاف أن المشاركة في هذه البطولة؛ خير استعداد لبطولة دورة ألعاب غرب آسيا، التي ستقام بالشارقة بالإمارات، وكذلك لجمع نقاط للتأهل إلى "بارالمبياد باريس 2024".

وأشار إلى أن بطولة مصر الدولية، تعد من أقوى البطولات في ظل مشاركة، أقوى المصنفين على مستوى العالم في المنافسات.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطاولة، بصالة الدكتور حسن مصطفى ومدى استعداداتها لاستضافة البطولة ، قائلا:"صالة الدكتور حسن مصطفى عالمية، وسبق ونظمت مصر الكثير من الأحداث والبطولات بها، فهى فوق التوقعات".

واختتم "سنحاول أن نحصد ميداليات قدر الإمكان في البطولة، خاصة وأن المشاركة بهذه البطولة والمنافسة مع أبطال العالم فى المنافسات يعد احتكاك قوى للمنتخب السعودى.

وانطلقت في وقت سابق اليوم، منافسات بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية، التي تقام بمصر خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجارى، داخل مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتكمن أهمية البطولة لجمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام منافسات الفردي يومي 24 و25 يناير الجاري، فيما تقام مباريات الزوجي يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة، كالتالي: بلجيكا ، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر "البلد المستضيف".