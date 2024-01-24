محافظ الدقهلية: لابد من إقامة مشروعات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، ضرورة إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها الدولة، من خلال إقامة مشروعات واستثمارات جديدة داعمة للاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال تكليف المحافظ، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.

وأوضح مختار - وفقًا لبيان المحافظة - أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي جرى معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي، والداجني، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن أيضًا مشروعات تخدم آلالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات.

وأضاف أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل.

من جانبه، أوضح مدير عام التنمية الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، أن اللجان المشكلة برئاسته قامت بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مركزي مدن "طلخا والسنبلاوين" وذلك تمهيدًا للعرض على اللجان الفنية والدائمة واللجنة العليا للاستثمار لبحث إقامة تلك المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية.

