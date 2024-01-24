عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: لابد من إقامة مشروعات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني

محافظ الدقهلية، الدكتور
محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، ضرورة إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها الدولة، من خلال إقامة مشروعات واستثمارات جديدة داعمة للاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال تكليف المحافظ، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.

وأوضح مختار - وفقًا لبيان المحافظة - أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي جرى معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي، والداجني، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن أيضًا مشروعات تخدم آلالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات.

وأضاف أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل.

من جانبه، أوضح مدير عام التنمية الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، أن اللجان المشكلة برئاسته قامت بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مركزي مدن "طلخا والسنبلاوين" وذلك تمهيدًا للعرض على اللجان الفنية والدائمة واللجنة العليا للاستثمار لبحث إقامة تلك المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

تونس تودع أمم إفريقيا.. وتأهل مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا لدور الـ16

ترشيحاتنا

يمكنها سحق ترامب.. هل تترشح ميشيل أوباما عن الديمقراطيين في انتخابات 2024؟

لم يعد أمامي الكثير.. توني كروس يلمح لقرب اعتزاله كرة القدم

المركزي: تراجع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه بأغسطس الماضي

كافح الشيخوخة بـ شرب الشاي | أسرار مذهلة

21 جنديا إسرائيليا.. قيادي بكتائب القسام يكشف تفاصيل عملية المغازي

مدرب منتخب تونس يتقدم باستقالته على الهواء .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

غرامة مالية وإيقاف|قرار مفاجئ ضد مدرب منتخب المغرب.. ما موقفه بأمم أفريقيا؟

"الطلاق بيحلي".. إطلالات أثارت الجدل لـ3 فنانات بعد الانفصال آخرهن ياسمين عبدالعزيز|شاهد

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ