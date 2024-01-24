عنصرية ضد حارس ميلان.. منع حضور 4 مشجعين للمباريات لمدة 5 سنوات

أعلنت الشرطة الإيطالية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيطالية حددت هويات 4 أشخاص آخرين يشتبه في توجيههم إساءات عنصرية إلى مايك مينيان حارس مرمى ميلانو، وسيتم منعهم من دخول الملاعب لمدة 5 سنوات.

وتوقفت المباراة بين أودينيزي وميلان، يوم السبت، لفترة وجيزة؛ بعد أن حذر “مينيان”، الحكم، من الهتافات الموجهة إليه.

وقالت الشرطة المحلية في بيان، إنها ألقت القبض على رجل من مدينة أوديني، وامرأة ورجلين آخرين من المنطقة المحلية؛ بعد تحليل لقطات فيديو من ملعب بلوينرجي.

وأشارت إلى أنه تم تحويل بياناتهم إلى النيابة العامة، وأن الحظر لمدة 5 سنوات هو الحد الأقصى الذي يمكن منحه لمرتكب الجريمة لأول مرة.

وجرى التعرف على مشتبه به آخر، وإيقافه عن دخول الملعب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال نادي “أودينيزي”، إنه سيسعى إلى فرض حظر مدى الحياة على المخالفين.

وصدرت أوامر للنادي نفسه، بلعب مباراة واحدة دون جمهور؛ بعد أحدث حلقة من العنصرية التي أصابت كرة القدم الإيطالية.