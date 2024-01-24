مانشستر يونايتد يعلن تعرض نجمه لانتكاسة جديدة بعد إصابته

قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إن مهاجمه أنتوني مارسيال سيغيب عن الملاعب حتى أبريل المقبل، وذلك بعد تعافيه من عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 19 مباراة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات بعد غيابه عن الملاعب بسبب مرض لم يكشف عنه. وتم إحضاره آخر مرة كبديل خلال خسارة يونايتد 3-0 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر.

وقال يونايتد في بيان : "أجرى أنتوني مارسيال عملية جراحية ناجحة لمعالجة شكوى في الفخذ وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع تقريبًا لإعادة تأهيله".، يفتح علامة تبويب جديدة.

وعانى يونايتد من مشاكل الإصابة هذا الموسم، لكن كانت هناك أخبار جيدة في أماكن أخرى من الفريق، حيث عاد لاعب خط الوسط كاسيميرو والمدافعان ليساندرو مارتينيز ولوك شو إلى التدريبات بعد غيابهما بسبب الإصابة، حسبما أكد المدير الفني إريك تن هاج يوم 12 يناير.

ويحتل يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، وسيلتقي مع نيوبورت كاونتي في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.