أكاديمي: مصر مستهدفة منذ سنوات وهناك تدني في الذوق العام

أكد الدكتور أشرف جلال أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المزاج العام حساس وعاطفي وانفعالي ويمكن التأثير فيه بشكل كبير .

وقال أشرف جلال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" مصر دولة مستهدفة منذ سنوات طويلة".

وأضاف أشرف جلال:"مجلس الوزراء أصدر إحصائية بأنه في الربع الأول من 2022 كان هناك 55 ألف شائعة ".

وتابع أشرف جلال:" لو تم تجنيد كافة أجهزة الدولة للرد على الشائعات فقط لن نعمل ولن نتقدم للأمام ".

واكمل اشرف جلال:" هناك تدني في ثقافة التلقي لدى المواطن وهنا تأثيرات على حالة المزاج العام للمواطن ".

ولفت أشرف جلال:" هناك تدني في القدوة والمثل الأعلى بين الشباب وهناك تدني في الذوق العام ".