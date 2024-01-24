ناقلات النفط.. دولة عربية توقف مرور سفنها من البحر الأحمر

أصدرت شركة ناقلات النفط الكويتية، قرارا بإيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر موقتاً، بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية؛ أشارت مصادر مطلعة، بأن قرار الإيقاف الموقت يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، مؤكدة التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية.

وتنفذ جماعة الحوثي اليمنية هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، وتؤكد أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، في خطوة تضامنية مع قطاع غزة.

وبدأت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة اعتباراً من 12 يناير الجاري تنفيذ سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن وذلك ولردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.

وعلى إثر الضربات، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافاً مشروعة».

