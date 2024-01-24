تغييرات غريبة في تشكيل ليفربول أمام فولهام بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول، مواجهة فولهام في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء، بتشكيل يضم عددا من العناصر غير الأساسية.

وفضل مدرب الريدز وضع حارسه البرازيلي أليسون بيكر على مقاعد البدلاء، ليدفع بدلا منه بالأيرلندي كويمين كيليهير، ويبدأ الظهير الشاب كونور برادلي في الجهة اليمنى، فيما يتواجد كوانساه في قلب الدفاع بجوار فيرجيل فان دايك.

ويضم تشكيل ليفربول كل من:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: جوميز، فان دايك، برادلي، كوانساه.

الوسط: إيليوت، ماك أليستر، جرافنبيرش.

الهجوم: دياز، نونيز، جاكبو.

بينما يبدأ فولهام بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: روبينسون، ديوب، أدارابيويو، كاستانيي.

الوسط: أندرياس بيريرا، بالينيا، ويليان، ديكوردوفا ريد، كايرني.

الهجوم: راؤول خيمينيز.

