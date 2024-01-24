لم يعد أمامي الكثير.. توني كروس يلمح لقرب اعتزاله كرة القدم

علق الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على مسألة اعتزال كرة القدم.

وقال كروس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما أعتزل؛ بالطبع سأشتاق إلى البرنابيو، سيكون من الجنون إذا لم أشتاق إليه... كل ما أستطيع قوله، إنني ألعب كرة القدم كل أسبوعين في أفضل ملعب في العالم".

وأضاف: "أستمتع بكل مباراة ألعبها هناك، عندما تستمتع كثيرًا ستشعر بالحنين، أقول بشكل عام للدعم الذي يحصل عليه الفريق هناك، والطاقة التي تنبعث من المدرجات في بعض المباريات التي تحسم في الدقائق الأخيرة مع وجود أكثر من 80 ألف شخص... هذه لحظات سأفتقدها".

واستكمل: "لا أحد سيقول إنه ليس مهمًا بالنسبة له، وأنه لن يشتاق إلى تصفيق جماهير البرنابيو، لكن هذا لا يعني أنك تحتاج إلى هذا الأمر في حياتك يوميا لكي تكون سعيدًا".

وواصل: "أتلقى هذا التقدير المستمر من الملعب بأكمله، بغض النظر عن النتيجة، وعدد الألقاب التي أفوز بها، لكن أحصل عليه عما قدمته في السنوات العشر الماضية، هذا الشيء سأشتاق إليه بالتأكيد".

وأشار إلى أن: "العلاقة بنيت مع مرور السنوات ولا تتعلق فقط باللعب الجيد، بالطبع سأشتاق إليه، سيكون أمرًا سيئًا، وفي العام الماضي قررت التجديد متأخرًا نسبيًا، عندما تعتقد أن هذه اللحظات يمكن أن تنتهي؛ فإنك تعيشها بطريقة استثنائية للغاية، مع العلم أنه لم يعد أمامي الكثير منها الآن".