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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إيقافه رسميا| الركراكي يتابع مباراة المغرب وزامبيا من المدرجات بأمم إفريقيا..شاهد

وليد الركراكي
وليد الركراكي

يتابع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة فريقه أمام زامبيا من المدرجات، بعد تطبيق عقوبة إيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

وأجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي سيخوض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وسيبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، كما أراح الركراكي القائد رومان سايس، وسيلعب مكانه يونس عبد الحميد، وسيكون إسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، كما أراح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

تشكيل المغرب لمباراة زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيي عطية الله- نايف أكرد - يونس عبد الحميد.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري.

الهجوم: سفيان بوفال- أيوب الكعبي- حكيم زياش.

عقوبة الكاف على الركراكي

ووقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبة صارمة على وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب.

وقرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، فإن عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية.

وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية دافع عن رواية اللاعب شانسيل مبيمبا، الذي قال إن وليد الركراكي، تلفظ تجاهه بعبارات بذيئة، خلال مباراة المنتخبين، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ودعا الكاف إلى فتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء الركراكي واللاعب ومراقب المباراة، ومقارنة أقوال كل منهم مع مقاطع الفيديو، وشهادات من حضروا الواقعة.

ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن اتهامه بالعنصرية عار.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، تقديم استئناف على عقوبة إيقاف وليد الركراكي، واصفا القرار بالمجحف.

وأكد الاتحاد المغربي في بيان رسمي، أن القرار غير صائب، خاصة وأن الوقائع أظهرت عدم صدور أي تصرف من الركراكي يخالف الروح الرياضية. 
 

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