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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نائب رئيس الطاقة النووية السابق: اللوبي الصهيوني حاربنا حتى لا نبني المحطات

علي عبدالنبي
علي عبدالنبي

قال الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إنّ البرنامج النووي المصري كان يتعرض للحرب منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر لأنه مصدر قوة.

وأضاف عبدالنبي خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر فضائية المحور: "محدش عاوزنا أقوياء في أي مجال، لذلك فإن بعض العلماء المصريين تعرضوا للاغتيالات في المجال النووي وغيره من المجالات".

وتابع: "البعض يحارب مصر ويتمنى لو يصبح الشعب المصري مستهلكا فقط، مصر كانت امبراطورية وستعود كذلك، وأقول إن اللوبي الصهيوني كان يحاربنا حتى لا نبني المحطات النووية، فقد فشلت محاولة الرئيس جمال عبدالناصر مع الولايات المتحدة، وكذلك فشلت محاولتان للرئيس الراحل السادات، وفي عام 1983 أجرت مصر أكبر مناقصة عالمية، وفي عام 1986 كانت ستحصل ألمانيا على المناقصة لكن تم وقف المشروع بحجة حادث تشيرنوبل، وبالتالي، فإن الأمر المباشر هو الطريق الوحيد للمشروع النووي وليس المناقصة، وبالتالي، فإن الدولة الوحيدة التي تستطيع فعل ذلك مثلما فعلت مع السد العالي هي روسيا". 

هيئة الطاقة النووية البرنامج النووي المصري جمال عبدالناصر روسيا

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