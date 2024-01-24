مصنع التضحيات|هبة جلال: رجال الشرطة يقدمون كل غالٍ ونفيس من أجل مستقبل بلدهم

وجّهت الإعلامية هبة جلال، التحية لرجال الشرطة المصرية في عيدهم، موضحةً: 25 يناير مناسبة كي نتذكر قصصًا كثيرة حاضرة وحكايات بطولة على مدار السنين والتاريخ.



وأضافت هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور" هذه القصص تذكرنا بأن رجال الشرطة المصرية بذلوا كل غالٍ ونفيس وكمًا كبيرًا من التضحيات من أجل هدف واحد، وهو مستقبل مستقر وآمن لوطنهم الغالي مصر.





وتابعت “هبة” جلال أن بطولات الشرطة المصرية لا تنتهي على مدار سنوات طويلة، فهناك سيدات فقدن أزواجهن وأصبحن أرامل في سن مبكرة، كما أن أولاداً وبناتاً فقدوا آباءهم وحرموا من أغلى معنى وقيمة في الحياة حتى يكون هذا الوطن آمنا ومستقرا.



وواصلت كلنا شعرنا بأهمية هذا الكلام بعدما عايشنا أحداثا صعبة وعلمنا جيدا نتيجة عدم وجود الأمن، فقد كان الإرهاب بعبع وشبح، بالإضافة إلى الخوف من المستقبل، وشعور المواطن بأنه ليس آمنا.