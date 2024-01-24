علي عبدالنبي: مصر ستصبح دولة صناعية كبرى بعد توطين التكنولوجيا النووية |فيديو

وجه الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيسهيئة الطاقة النوويةالسابق، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب محطة الضبعة النووية في مصر، قائلا: "كل الاحترام لهذا الشخص، لأني أعلم جيدا معنى هذه الوحدات، وبحلول سنة 2030 ستدخل المحطة الرابعة الخدمة".

وأضاف عبدالنبي خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": " مصر لديها مشروع نووي مقدر له أن يتكون من 40 أو 50 محطة نووية، والمحطات النووية هي التي ستمنح القوة لمصر، لان كل شيء سيترتب على التكنولوجيا النووية".

ستصبح مصر دولة صناعية كبرى

وتابع، أن مصر تستهدف توطين التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية، وإن حدث التوطين، فإن ذلك معناه أن أعلى جودة في الصناعات هي التكنولوجيا والنووية، وبالتالي ستصبح مصر دولة صناعية كبرى.