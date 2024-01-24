مستشار استثمار : يجب نسيان الحلول التقليدية لمشكلة العملة

أكد عمرو مصطفى كامل، مستشار استثمار وأعمال، أن مصادر الدولار في مصر من قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار المباشر والسياحة، موضحا أن أزمة أن يكون هناك سوق للدولار في البنك والسوق الموازي أزمة موجودة وتكررت أكثرة من مرة منذ 15 عام.

أننا نعاني مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاري

وأوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نعاني من مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاري، ولدينا مشكلة في الاستثمار المباشر، موضحًا أن السماسرة وراء تراجع التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج، وما يتم تدبيره من دولار الآن لا يتم تدبيره من وسطاء.

وتابع: حل الأزمة لابد أن ننسى الحلول التقليدية من خلال القبض على تجار العملة وقفل شركات الصرافة، ولابد أن يتم تنظيم السوق الموازي للدولار، وهو شئ معترف به الآن وتنظيم هذا السوق هو بداية الحل، مؤكدًا أن بداية تنظيم السوق الموازي هو تأمين صاحب مصدر الدولار لطرقه بصورة مباشرة سواء مواطن مصري أو مستثمر أجنبي.