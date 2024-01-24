بسمة وهبة: وجود أسر الشهداء في احتفالات الشرطة منحهم قوة يواجهون بها الحياة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الشعب المصري يفتخر بكيان القوات المسلحة والشرطة، وأهالي الشهداء يهنئون الشرطة كل سنة ومصر دائما في أمان.



وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة "المحور"، أن المصريين يعيشون في أمان بسبب التضحيات التي قدمها رجال الشرطة وشهداؤهم.



وتابعت "وهبة" الكل تابع احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الشرطة وأهالي الشهداء، أقول من كل قلبي، كل سنة وكل رجل شرطة بخير.



وأكدت أن احتفال هذا العام مختلف تماما عن أي عام آخر.. قررنا نحتفل هذه السنة بالإنجازات وأبرزها التي كانت من عيد الشرطة الماضي حتى هذا العيد.



وأوضحت أن وزارة الداخلية تقدم الكثير لمصر، احتفالية عيد الشرطة اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رائعة للغاية، الرئيس "عمره ما بينسى أولاده من أبناء الشهداء"، كما أنه لا يكرمهم فقط لكنه يحرص على وجود أهالي الشهداء في الاحتفالات لمنحهم جرعة من القوة التي يواجهون بها الحياة.



وتابعت: الرئيس السيسي كرم أهالي الشهداء، وكرم الضباط المتميزين وتحدث عن إنجازات الدولة المصرية ودور وزارة الداخلية منذ عام 2011 حتى الآن.