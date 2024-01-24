الأمم المتحدة: الحوثيون طلبوا من موظفينا الأمريكان والبريطانيين مغادرة اليمن خلال شهر

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الحوثيون طلبوا مغادرة موظفي الأمم المتحدة الأميركيين والبريطانيين من مناطق سيطرتهم في غضون شهر.

وفي هذا السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي بعد عبورها خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أنه “لا أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية بعد الهجوم”.

وقال البيت الأبيض، إن هناك تقارير أولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان السيناتور الديمقراطي، تيم كين، قال اليوم، إن الكونجرس الأمريكي لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن أو البحر الأحمر.