عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الحوثيون طلبوا من موظفينا الأمريكان والبريطانيين مغادرة اليمن خلال شهر

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الحوثيون طلبوا مغادرة موظفي الأمم المتحدة الأميركيين والبريطانيين من مناطق سيطرتهم في غضون شهر.

وفي هذا السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي بعد عبورها خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أنه “لا أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية بعد الهجوم”.

وقال البيت الأبيض، إن هناك تقارير أولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان السيناتور الديمقراطي، تيم كين، قال اليوم، إن الكونجرس الأمريكي لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن أو البحر الأحمر.

الأمم المتحدة البحر الأحمر البيت الأبيض البريطانيين الأمم المتحدة ا القيادة المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

موضوعات متعلقة

بـ 0.97%.. ارتفاع أسعار النفط العالمية

الخارجية الأمريكية تستنكر الهجوم على مركز تدريب للأونروا في خان يونس

الخارجية الأمريكية: المساعدات المقدمة لغزة غير كافية.. ونريد السماح بدخول المزيد

كتائب القسام تعلن استهداف 6 آليات إسرائيلية في خان يونس

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس

أردوغان : ندعم إيران في مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهته

وزير الدفاع البريطاني: البحر الأحمر شهد أكثر من 40 هجوما منذ نوفمبر

شركة ميرسك تعلن ابتعاد سفينتين عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| فضل الأيام البيض من شهر رجب.. و12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بخاطرك

بالأسماء.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

مفاوضات مع نادٍ شهير | تحرّك في الأهلي بعد إصابة الشناوي

ريال مايوركا يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على جيرونا

قرار عاجل من زيلينسكي بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب أوكران

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

صور نادرة.. شاهد هيفاء وهبي قبل الشهرة

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ