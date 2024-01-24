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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: مخاوف زيلينسكي بدأت تتحقق

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكر موقع “بيزنس إنسايدر”، أن أمريكا لن تكون قادرة على إصلاح المعدات التي تم توفيرها بالفعل للقوات المسلحة الأوكرانية، كما كان يخشى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح الموقع، أن “البنتاجون قال إن الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا تتعطل لأنها لا تستطيع مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على إصلاحها.. ويعود سبب التأخير إلى حقيقة أن الكونجرس رفض التمويل الإضافي، الأمر الذي لا يمنع المساعدات الجديدة فحسب، بل يمنع أيضًا الدعم المستمر للبرامج الحالية”.

وأضاف أن ذلك أكده المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ومع ذلك، لا توجد معلومات دقيقة حول نوع السلاح الذي نتحدث عنه.

ونتيجة لذلك، انخفضت الإمدادات، كما انخفضت مخزونات الذخيرة، واضطرت القوات الأوكرانية إلى تقليص العمليات العسكرية على خط المواجهة.

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وفي مقابلة مع موقع “بيزنس إنسايدر”، الأسبوع الماضي، أعرب زيلينسكي بالفعل عن مخاوفه بشأن هذا الأمر.

واعترف بأن نقص الدعم الغربي سيؤدي إلى نقص في المدفعية، ونقص “كبير جداً” في الصواريخ المضادة للطائرات، وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

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