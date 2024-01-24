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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: كل الدول المدعوة للمشاركة بمعرض الكتاب رحبت ولم يعتذر أحد

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قال الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد ثاني أهم معرض على مستوى العالم.

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يوم للتراث الفلسطيني| وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل البرنامج الفني للدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب

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وزيرة الثقافة ونظيرها اليمني يشهدان ختام الورشة التدريبية لإعداد قوائم الحصر للتراث

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار": يشارك في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب نحو 70 دولة، لافتة: "3 ملايين و700 زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي".

وأشارت: "التخفيضات هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كثيرة ومتنوعة وتصل لـ 70%"، موضحة: "توجد إصدارات بـ 3 جنيهات و5 جنيهات ومجموعة كتب بـ 20 جنيها لتشجيع الشباب على القراءة".

وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع أن يتخطى معرض القاهرة الدولي للكتاب 4 ملايين زائر هذا العام"، مضيفة: "كل الدول التي دعوناها للمشاركة في المعرض هذا العام رحبت ولم تعتذر أي دولة".

واسترسلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الدورة الـ 55 لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب من الدورات المميزة نظرًا لاحتفالها بعالم الآثار الكبير سليم حسن.

وزيرة الثقافة

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