الأمن الوطني المغربي يعتقل جزائرياً بمطار مراكش .. لهذا السبب

نجحت عناصر الأمن الوطني المغربي بمطار مراكش-المنارة من القبض علي مواطن جزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، لكونه مطلوب من قبل الإنتربول الدولي.

ووفق وسائل إعلام مغربية فإن ذلك جاء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بتبييض الأموال.‎

وقد تم إخضاع المشتبه تحت تحت الحراسة المشددة في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي في مختلف المجالات الأمنية، وكذا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.