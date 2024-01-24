يوسف القعيد : التفاؤل والأمل في المستقبل غالب على المصريين

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن المزاج العام للمصريين، في الفترة الراهنة، في حالة رضا عن الحكم، ولكن في حالة من الغضب على انفلات الأسعار وفوضى الأسواق، كما يوجد حالة من الأمل لدى الشباب، في الوصول لفرص عمل مناسبة، وبالتالي يوجد توليفة متغيرة لدى المصريين، والتفاؤل والأمل في المستقبل الغالب على المصريين، وهذا أمر نادر الحدوث في تاريخ مصر.

المواطن المصري لديه درجة كبيرة من القناعة

وأوضح يوسف القعيد، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، أن المواطن المصري لديه درجة كبيرة من القناعة، كما قال المثل المعروف "القناعة كنز لا يفني"، وهذه القناعة عند معظم المواطنين، وهذه مسألة مهمة في شخصية المواطن المصري وتحمله، ولكن هذا لا يعني إغفال المشاكل اليومية الموجودة بالمجتمع المصري.