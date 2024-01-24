إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

أعلن الإعلامي أمير هشام عن إصابة إمام عاشور لاعب منتخب مصر بارتجاج في المخ.

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ

كتب الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك: "اتحاد الكرة يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال التدريبات، وأن حالته مستقرة، ويمكث تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.. ‏ألف سلامة يا إمام".

الأهلي يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي، يدرس التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية بخلع في الكتف

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الشناوي يحتاج لتدخل جراحي وسيغيب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وهو ما جعل هناك اتجاه لدى بعض المسؤولين داخل الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد.