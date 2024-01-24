النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية ومدير أمن القليوبية بعيد الشرطة

توجه النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وكل رجال الشرطة الأبطال، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية الباسلة، تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية فى 25 يناير عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية الباسلة على يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وقال النائب: تلك الذكرى ستظل رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة البواسل لصالح أمن الوطن وحماية مقدراته، وحفظ الأمن والأمان، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.