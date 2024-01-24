انطلاق الجلسة الثانية لمبادرة يوم للناس بإشراف هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

انطلقت ثاني جلسات مبادرة « يوم للناس»، بمجمع الإسماعيلية الطبي، برئاسة الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، بحضور عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى ولفيف من القيادات الطبية التنفيذية في المحافظة، لمناقشة احتياجات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار.



بدأت الجلسة الثانية، بالسلام الوطني، تلاها عرض فيلم تسجيلي لتوضيح الخدمات الطبية المقدمة للمواطن داخل محافظة الإسماعيلية، وعددها

١٠ مليون خدمة طبية، بالإضافة إلي إستحداث أكثر من ٢٢ خدمة جديدة، وإجراء ٦٦ الف عملية جراحية، وكذلك الإنتهاء من ميكنة ٤٤ مركز طبي.

خلال كلمته الإفتتاحية، أعلن الدكتور محمد سامي، نجاح إعتماد عدد من المنشآت الطبية والصحية وفقا للمعايير المعترف بها، لافتا إلي السعي لجعل محافظة الإسماعيلية قلب الرعاية الصحية في مصر والعالم، وان هناك تطلعات لأن تصبح المحافظة مركزا للسياحة العلاجية، واهم واجهات الرعاية الصحية.



وخلال فعاليات أولي الجلسات، دار نقاش بين المنصة و النواب، ووجه الدكتور محمد سامي الشكر لجميع الداعمين للمنظومة، لافتا إلي حرص الجميع علي تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن الاسمعلاوي، وتحقيق الإصلاح الصحي، مؤكدا علي أهمية الصبر والمساندة والدعم.



أضاف سامي، نحن أمام تجربة شديدة التميز ترسيخا لمبدأ المشاركة المجتمعية، بعد تلاقي الأفكار والرؤى للارتقاء بمنظومة الصحية بجهود مخلصة ومساعي جادة، مشيرا إلي أهمية

مبادرة «يوم للناس» والتي أحدثت فارق جوهريا بالرعاية الصحية في كافة المحاور النقاشية، و كان من بينها

التحدي الأبرز بزيادة عدد أسرة العناية المركزة من ١٥ الي ٢٠ سرير، لتصبح ٤٤ سرير حتي الان، بالإضافة إلي ٥ منشآت رعاية أولية جديدة ويصبح إجمالي عدد المنشآت ٤٥ مركز ووحدة طب أسرة قدموا ٥ مليون وحدة صحية.



من جانبه اوضح الدكتور علي رفعت نائب مدير هيئة الرعاية الصحية، أنه من ضمن انجازات الجلسة الأولي ليوم للناس، تخصيص أماكن ومسارات مخصصة لكبار السن، لافتا إلي العمل سويا من أجل تحقيق معدلات أكثر تميزا في الوحدات الصحية.

كما أشار محمد جبريل مدير إدارة الرعاية الثانوية بالفرع، علي أهمية إرضاء المنتفع، وإستحداث ٢٢ خدمة طبية أبرزها زراعة الكلي وقوقعة الأذن والتي أعطت امل جديد لمرضي ضعاف السمع وغيرها.

خلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي لاول حالة زراعة كلي بمركز ٣٠ يونيو لفتاة في مقتبل عمرها تدعي «ياسمين علي»، كانت تعاني من الفشل الكلوي، وتحول الالم الي الامل، وعادت الي الحياة في تجربة ملهمة بكامل طاقتها وحيويتها، بعد قضاء عام ونصف تترد خلالها علي المستشفيات، مقابل تسديد 350 جنيه فقط.

واختتمت الفعاليات بتكريم النواب والصحفيين والإعلاميين في أجواء احتفالية رائعة.

وكان مدير هيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية، وجه الدعوة الرسمية لعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة ورئيس جامعة قناة السويس، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سبيل فتح باب الحوار لمناقشة الآمال والمعوقات للحصول على إرضاء المنتفعين بشكل أكبر.

ورحب «سامي» باستقبال جميع الشكاوى بهدف الارتقاء بالمنظومة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة مع الاهتمام الرئاسي بحصول المواطن على الخدمة الطبية التي يستحقها.



وقال سامي، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة كافة المقترحات والتحديات الخاصة بالمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين باعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها.

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