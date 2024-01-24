مؤامرة على كنوز مصر| "إحراق المجمع العلمي" كتاب جديد للصحفي مصطفى بكري

صدر عن دار كنوز للطباعة والنشر، كتاب ( إحراق المجمع العلمي - وقائع المؤامرة علي كنوز مصر التاريخية) للكاتب الصحفي مصطفي بكري.

وفي هذا الكتاب يكشف المؤلف، بالمستندات والوثائق، كواليس ما جري خلال فترة أحداث حرق المجمع العلمي في ديسمبر ٢٠١٢، حيث يكشف الكاتب تفاصيل المؤامرة علي وثائق مصر التاريخية، وذلك من خلال تفاصيل وأوراق القضية والمحاكمة واعترافات المتهمين وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي أحمد دومه الذي صدر ضده حكم بالسجن ١٥ عاما وغرامة مالية ٦ ملايين جنيه.

ويتناول الكاتب تفاصيل ما شهدته الأحداث والتي مهدت لهذه الجريمة التي ستظل وصمة عار تلاحق مرتكبيها.