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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 6 مصريين لـ ربع نهائي بطولة تنس الطاولة البارالمبي

صدى البلد

نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل لربع نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، التي تقام خلال الفترة من 24 وحتى 27 يناير الجاري، داخل مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.


وتمكن من التأهل على صعيد الرجال كل من: خالد رمضان في الفئة الثالثة، وسامح عيد في الفئة الرابعة، بالإضافة إلى حسان طلبة وإيهاب فطير في الفئة الخامسة، وسيد يوسف في الفئة السابعة.
كما نجحت البطلة المصرية فايزة محمود في ضمان تواجدها في ربع النهائي على صعيد السيدات في الفئة الرابعة والخامسة.


ومن المنتظر استئناف بعض مباريات دور المجموعات غدا الخميس، ثم تقام المباريات النهائية لجميع الفئات على صعيد الفردي في الفترة المسائية.


ومن المقرر أن تقام مباريات الزوجي للرجال والسيدات والمختلط يومي 26 و27 من الشهر ذاته.
وتكمن أهمية البطولة في جمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".


وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا، وتشيلي، والتشيك، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وهونج كونج، والمجر، والهند، والعراق، وإيطاليا، واليابان، وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، والسعودية، ومونتينيجرو، وهولندا، والنرويج، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وتركيا، وأوكرانيا، وفنزويلا، واليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

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