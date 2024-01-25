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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشوار الفني.. محمد دياب: كان عندي شغف لتجميع مذكرات محمد عبد الوهاب

صدى البلد

أكد الناقد الفني محمد دياب، أن ارتفاع أسعار الورق وارتفاع أسعار الكتب الأصلية يجعل القارئ يلجأ إلى البحث عن نسخ للكتاب على الإنترنت .

 

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وقال محمد دياب في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" قمت بالكتابة  عن مذكرات محمد عبد الوهاب في كتاب مشارك في معرض الكتاب في دورته الحالية".

 

 وأضاف محمد دياب:" كان عندي شغف كبير لتجميع كل مذكرات محمد عبد الوهاب للتعرف على كواليس وتفاصيل مشواره الفني وحياته الشخصية ".

 

 وتابع محمد دياب :" عندما قمت بتجميع مذكرات محمد عبد الوهاب شعرت ان هذه المذكرات وثيقة من حق الجمهور أن يطلع عليها ".

 

ويأتى معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالى عدد عارضين 5250 عارضًا.

 

ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة)، كما حرصت دول الأزمات بالمشاركة في الدورة الحالية من معرض الكتاب بمكتبة وأكثر ومنها فلسطين والعراق واليمن وليبيا والسودان.

دياب معرض الكتاب محمد عبد الوهاب كتب اخبار التوك شو

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