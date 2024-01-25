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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول
ليفربول

نجح ليفربول في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما تعادل مع مضيفه فولهام 1-1، مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي.

وحل الريدز ضيفا على فولهام الليلة بعدما تغلب عليه في ملعب أنفيلد ذهابا بهدفين لهدف، ليصعد إلى النهائي بفوزه (3-2) في مجموع المباراتين.

وجاء هدف المباراة الأول بقدم الكولومبي لويس دياز لصالح ليفربول مع حلول الدقيقة 11 قبل أن يعادل فولهام النتيجة عبر عيسى ديوب (ق 77).

كان ليفربول المبادر بالتهديد عبر نونيز، الذي سدد كرة لم تكن بالقوة الكافية، لتستقر بين أحضان بيرند لينو بسهولة.

وجاء الرد بعدها عن طريق بالينيا، الذي تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الريدز، ليقابل الكرة بتصويبة على الطائر بطريقة رائعة، لكنها علت العارضة.

وتلقى دياز تمريرة طولية من كوانساه على الجهة اليسرى، لينطلق بالكرة حتى منطقة جزاء فولهام، موجها تسديدة أرضية، فشل لينو في التصدي لها، رغم عدم قوتها، ليتقدم الضيوف بهدف أول.

وكاد ليفربول أن يضاعف النتيجة بعدما تلقى نونيز تمريرة بينية، ليقابل الكرة بتسديدة على الطائر، ارتطمت بالقائم، قبل أن ترتد لدياز، الذي وجهها بقوة إلى الشباك، لكن مساعد الحكم رفع رايته بسبب تسلل المهاجم الأوروجوياني.

وأنقذ الحارس كيليهير مرمى الريدز من تسديدة خطيرة أطلقها راؤول خيمينيز من خارج منطقة الجزاء، محولا الكرة إلى ركنية.

وأطلق ويليان تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، استقرت بين أحضان كيليهير، لتمر الدقائق دون جديد بنهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0).

في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، انطلق دياز من الجهة اليسرى حتى اقتحم منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية قابلها جاكبو بلمسة رائعة على الطائر، لتعلو الكرة العارضة.

وخرج حارس ليفربول لإبعاد عرضية بطريقة خاطئة، لترتد الكرة إلى بيريرا، الذي حاول وضع الكرة في المرمى الخالي، لكن القائم حال دون مرور الكرة إلى الشباك.

وحال لينو دون وصول نونيز إلى شباكه بعدما تصدى ببراعة لتسديدة أطلقها مهاجم الريدز من قلب منطقة الجزاء.

وجرب جرافنبيرش حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى لينو.

وانطلق البديل ويلسون من الجهة اليسرى، مراوغا أحد مدافعي الريدز قبل أن يرسل عرضية نحو ديوب، الذي تقدم لمنطقة جزاء الضيوف، موجها الكرة بلمسة إلى الشباك، أحرز بها التعادل لفولهام.

وقرر إيليوت بعدها أن يحاول اصطياد شباك أصحاب الأرض بتسديدة بعيدة المدى، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكثف فولهام هجماته في الدقائق المتبقية، لكن دفاع ليفربول حال دون وصوله مجددا للشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

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