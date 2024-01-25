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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهلال الأحمر بشمال سيناء: إسرائيل تضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة|فيديو

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم المساعدات الإنسانسة لقطاع غزة بنبل و شرف وتجرد.

 رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء:وصل ملايين الأطنان من المساعدات الغذائية و الطبية إلى غزة 


وأضاف خالد زايد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يتم دخول ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة ،بما وصل ملايين الأطنان من المساعدات الغذائية و الطبية إلى غزة منذ يوم 8 أكتوبر و حتى الأن.


وتابع  رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء،قائلاً:" معبر رفح لم يغلق دقيقة واحدة منذ يوم 7 أكتوبر، و إسرائيل تضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"

الهلال الأحمر الرئيس السيسي المساعدات الإنسانسة قطاع غزة إسرائيل

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