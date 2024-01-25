ماهر فرغلي: تحالف الشرطة والجيش والشعب والقيادة السياسية قضى على الإرهاب.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإسلام السياسي في المنطقة العربية كان هدفه أن يكون الربيع العربي ربيعا دمويا، لكن مصر استطاعت عبور كل ذلك.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "افتح باب قبلك"، على قناة "cbc"،: الرئيس السيسي قال إن حجم خسائر مصر في أعوام 2011 و 2012 و 2013 والتي بلغت 450 مليون دولار بسبب مواجهة الشرطة ومحاولة تفكيك الدولة المصرية".

وأشار: "حجم خسائر الشرطة في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن تعادل ميزانية دول، وهذا أكبر دليل على أن الإرهاب يعادي الوطن والشرطة والشعب، ولا تفكر في الشرطة فقط لكن في هدم الدولة".

وأكد ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تحالف الشرطة والجيش والشعب والقيادة السياسية قضى على الإرهاب.

