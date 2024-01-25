مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المواطن البسيط أولوية الدولة في الفترة القادمة|فيديو

قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن إطلاق الحوار الوطني للمرة الثانية، يعني تحرك القيادة السياسية بشكل ممنهج، وخطوط عريضة وواضحة للوصول إلى إحتياجات المواطن و تلبيتها.

يجب النظر إلى مقومات مصر

وأضاف أيمن محسب خلال لقائه غبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي يعطي الأولوية للمواطن البسيط، لافتاً إلى أن أولويات الدولة المصرية في الفترة القادمة ستكون أولويات المواطن البسيط ،من ملبس و مأكل و مشرب.

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني إلى، أنه يجب النظر إلى مقومات مصر ، لحل أزمة الدولار، مؤكداً أن مصر هي أحدى الدول الاولى في العالم في السياحة.