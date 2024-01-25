مالك نانت يكشف حقيقة بيع مصطفى محمد

أكد فالديمار كيتا مالك نادي نانت الفرنسي، أنه سعيد بمصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر، موضحا أنه يمتلك امكانيات كبيرة داخل الملعب.

وقال فالديمار خلال حديثه في برنامج رقم 10 على القناة الأولى: سعيد جدا وفخور بمصطفى محمد وكذلك بمنتخب مصر وسعيد بتأهل الفراعنة.

وأضاف: مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب خطر جدا في منطقة الجزاء وساعدته شخصيته على التطور في نانت.. و متأثرون جدا بغيابه وهذا أمر طبيعي.

وعن تلقي مصطفى محمد عروض للرحيل قال: رغبتنا هي استمراره معنا ومواصلة تطوره، ولو جاء لي اتصالات من أجل ضمه لن أرد عليها بسبب رغبتنا في بقائه، وليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه، كما أن مصر بها لاعبين على مستوى عال ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية وحضارتها.

وأكمل: سنكون سعداء لو جاءت لمصطفى محمد الدعوة للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد التي ستقام في باريس سيكون أمرا مميزا بالطبع.

وواصل: نسعى ونحاول للمنافسة بالدوري الفرنسي، وأن نكون ضمن الأربعة أو الخمسة الكبار، ونستهدف أيضا حصد الكأس الذي فزنا به من قبل ونسعى للمشاركة في البطولات الأوروبية.

كما أشاد فالديمار بمستوى منتخب المغرب، قال: المنتخب المغربي من أبرز وأقوى المنتخبات في كأس الأمم2023.